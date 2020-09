.. kto som ?...

Môj blog by mal byť sprievodcom chronickou bolesťou, medicínskymi zákrokmi a spôsobu akým som ja zvládala bolesť aj o pocite, že človek ktorý trpí by nemal byť sám a aká je dôležitá pomoc "zvonku" - rodina a priatelia.

Takže AHOJTE všetci ... :)

Najskôr sa vám teda predstavím .. :)

Volám sa Maťa, žijem, dýcham a pomáham v nádhernej perle na Hrone v Banskej Bystrici. Pochádzam však z malého mestečka Tornaľa na juhu stredného Slovenska. Hrdo sa hlásim aj k predkom z malebnej dedinky pod Kráľovou hoľou zo Šumiaca.. takže mix poriadny :)

Moji predkovia boli úzko spätý s folklórom, zachovávaním tradícii a najmä ma moja drahá staročka naučila, že v človek ma vždy bojovať a nevzdávať sa, že život je dar a len my máme možnosť žiť ho naplno a s úsmevom aj keď je to niekedy veľmi ťažké. Som večný optimista a verím v ľudské dobro a nezištnú pomoc..

Mám dve šikovné a cieľavedomé deti, ktoré majú kreativitu a chuť tvoriť nevyčerpateľnú a som na ne patrične hrdá.

Myslím, že sa postupne dozviete, o mne viac.

Chcela by som však napísať dôvod, ktorý ma viedol k tomu, aby som vyšla zo svojej ulity a nepomáhala len ľuďom v núdzi, ale aj ľudom bojujúcich z bolesťou.

K písaniu ma viedlo aj to, že ma oslovuje na sociálnej sieti čoraz viac ľudí ohľadne riešenia a hlavne mojích skúseností s liečbou bolesti - tej chronickej, niekoľlko mesiacov/rokov trvajúcej. Často sú to práve ľudia, ktorí už strácajú životnú energiu a hľadajú podobne ako ja odpovede na otázky "čo ďalej," "existuje lekár, ktorému záleží na pacientovi?" a pod.. Verím, že môj blog, alebo aspoň pár mojích slov tie odpovede ľuďom v rovnakej situácii v akej som ja dajú. V žiadnom prípade nechcem suplovať lekára a komentovať postupy prípadne určovať diagnózy a pod. Veľmi by ma potešilo, keby moje skúsenosti pomohli niekomu ďaľšiemu. Hlavne však chcem písať o niečom, o čom som ja sama nenašla na slovenských stránkach takmer nič a mám s tým novú osobnú skúsenosť. Píšem o "spinal cord stimulation", čiže o miechovej neurostimulácii ako o možnosti zbaviť sa bolesti, ktorá bráni bežnému fungovaniu. Ide o pomerne nový spôsob riešenia chronickej bolesti (viď článok https://www.europainclinics.sk/rozhovor-neurostimulator-ako-rusicka-tazkej-chronickej-bolesti/), za ktorú som ja nesmierne vďačná celému tímu EuroPaniClinics v Košiciach ( MUDr. Mláka, FIPP, EDRA) a v Bardejove (MUDr. Rapčan, Ph.d, MBA, FIPP). Kliniku EPC budem spomínať pomerne často, keďže som ich pacientkou už pomaly 4 roky a nebyť postupov (tých miniinvazívnych) tak som určite v horšom psychickom aj fyzickom stave v akom som .. Práve táto klinika mi svojimi medicínskymi postupmi ukázala, že aj na Slovensku sú možnosti ľuďom s chronickou bolesťou pomôcť nie len fyzicky, ale aj psychicky a to prístupom a trpezlivosťou lekára a celého personálu.

Myslím, že na začiatok by to bolo dosť. V nasledujúcom článku začnem písať príbeh, ktorý je už zdá sa za mnou a dar, ktorý som dostala v podobe bezbolestných dní je pre mňa nie len darom ale aj výzvou v podobe chýbajúcich informácii, ktoré aj mne na slovenských stránkach chýbali. V neposlednom rade by som chcela písať aj o pocitoch zo stimulácie, odvykacieho obdobia od opiátovej liečby a tiež často úsmevne komentovať toto aj pre mňa nové obdobie :)

Tak teda vitajte v mojom svete ...

Maťa.... :)